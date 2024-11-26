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Молодые профессионалы из Татарстана вышли в финал чемпионата по профмастерству
В Санкт-Петербурге открылся финал чемпионата по профмастерству «Профессионалы». Команда Татарстана из 50 участников и экспертов-наставников представят республику почти по 20 компетенциям, сообщили в Минпромторге РТ.
По данным ведомства, команда республики собрана из 11 техникумов и колледжей с разных городов Татарстана: Бугульма, Чистополь, Лениногорск, Казань, Зеленодольск и Набережные Челны.
Поддержать их приехал замминистра промышленности и торговли РТ Иван Колчин, который также принял участие в пленарном заседании «Всероссийское чемпионатное движение как драйвер трансформации системы подготовки профессиональных кадров под запрос предприятий».
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