Молодые преподаватели вузов Татарстана поборются за звание лучшего в 2024 году

В Татарстане открылась заявочная кампания для участия в конкурсе «Лучший молодой преподаватель года — 2024». Участие в проекты смогут принять педагоги в возрасте до 35 лет включительно, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Важная мера поддержки для молодых педагогов нашей республики. Конкурс — это не только борьба за призовое место, но и новые знакомства, обмен опытом, участие в различных мастер-классах. Приятный бонус проекта — победитель конкурса получает 500 тыс. рублей, второе место — 350 тыс. рублей, а третье — 250 тыс. рублей», — отметила первый заместитель министра по делам молодежи Татарстана Софья Галиева-Мустафина.

Мероприятие пройдет в очном и заочном форматах. Участники представят творческое видео с самопрезентацией, решат преподавательские кейсы, а также расскажут о своем предмете в формате научно-популярной лекции продолжительностью 20 минут. Прошедшие заочный этап примут участие в ассесменте. Благодаря этому они смогут больше узнать о своем потенциале, проверить навыки и способности.

В министерстве уточнили, что конкурсантам должно быть не более 35 лет на момент подачи заявки. У них должно быть не менее двух лет стажа работы, достижения в научно-исследовательской деятельности. Также преподаватель должен обладать опытом участия в мероприятиях вуза, в реализации муниципальных, региональных или федеральных программ и проектов.

Победитель конкурса, помимо денежного приза, будет включен в Кадровый резерв Раиса РТ и получит поддержку в профессиональной деятельности.

Организаторами мероприятия являются Правительство Татарстана, Министерство по делам молодежи и Министерство образования и науки республики.

Заявки принимаются по ссылке. Конкурс проходит под патронажем Раиса РТ Рустама Минниханова и соответствует целям национального проекта «Образование», который реализуется в России по указу Президента Владимира Путина.