Молодые предприниматели Татарстана получат 47 млн рублей грантовой поддержки

Молодые предприниматели Татарстана в возрасте до 25 лет получат 47 млн рублей грантовой поддержки по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

Поддержку молодым бизнесменам предоставят в виде субсидии на развитие своего проекта, при этом для ее получения предприниматель должен вложить в проект не менее 25% собственных средств.

По условиям программы, размер софинансирования проекта составляет от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Направить полученные средства можно на развитие своих бизнес-проектов, такие как аренда или ремонт помещения, покупка оборудования или оплата коммунальных услуг.

Отбор заявок на получение субсидии проходил до 13 октября этого года. Всего на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 129 бизнес-проектов.

Отметим, что для тех грантополучателей, кто призван на службу в ряды Вооруженных сил РФ в связи с частичной мобилизацией продлены сроки реализации проектов и исключено применение штрафных санкций за изменение сроков или условий освоения грантов.