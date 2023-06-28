Молодые предприниматели из Татарстана могут получить поддержку до 500 тыс. рублей

Стартовал прием заявок на конкурс «Бизнес молодым», по которому предприниматели в возрасте от 18 до 25 лет могут пройти образовательную программу и получить поддержку на сумму до 500 тыс. рублей. При этом они должны обеспечить софинансирование идеи в размере 25%, сообщили в пресс-службе «Лиги студентов РТ».

«Молодежное предпринимательство — важный фактор, способствующий экономическому росту и устойчивому развитию. Молодежь, которая решается на создание своего бизнеса, не только получает возможность реализовать свои творческие способности, но и становится важным игроком в бизнесе, способным к конкуренции и инновациям. Кроме того, это еще и важный инструмент борьбы с безработицей. Создание новых рабочих мест и повышение уровня занятости — одна из приоритетных целей. Молодые предприниматели могут стать лидерами в создании новых рабочих мест и привлечении инвестиций», — прокомментировал «Татар-информу» президент организации Шамиль Якупов.

Обучение пройдет с 1 по 9 июля в трех городах Татарстана: Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.

Уникальность программы заключается в ее фокусе на практические аспекты предпринимательства и работу над бизнес-планами. Участники получат возможность работать над типовыми и нестандартными предпринимательскими ситуациями под руководством опытных преподавателей и успешных бизнесменов. Окончив программу, каждый участник сможет разработать и защитить свой собственный бизнес-план, освоив не только традиционные, но и инновационные подходы к предпринимательству.

Для участия в программе необходимо до 29 июня подать заявку на Цифровой платформе МСП.РФ, в разделе в разделе «Региональные меры поддержки», далее выбрать услугу «Запись на обучающие мероприятия Центра «Мой бизнес», из выпадающего списка выбрать курс: