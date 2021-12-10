Молодые повара посоревнуются в конкурсе-фестивале «Кухни народов Татарстана»

15 декабря в Казани, в «Международном колледже сервиса», состоится фестиваль «Кухни народов Татарстана», где примут участие 10 команд.

«Молодые повара покажут свое кулинарное мастерство, приготовив национальные блюда народов, проживающих в Татарстане», — сообщают организатры.

К участию приглашаются будущие профессиональные повары — студенты кулинарных направлений вузов и ссузов Казани, а также молодежь от 18 до 35 лет, которая увлекается кулинарной деятельностью. Подать заявку можно до 11 декабря по ссылке.

В день конкурса случайным образом между командами будут распределены различные национальные кухни — татарская, русская, чувашская, удмуртская, мордовская, марийская, башкирская, украинская, армянская, азербайджанская, казахская, туркменская, узбекская, таджикская.

Им за полтора часа нужно будет приготовить блюдо на 30 персон. В финал выйдут три участника. Команды, занявшие призовые места, будут награждены памятными призами.