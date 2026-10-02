Молодые педагоги в Казани прошли посвящение в профессию учителя

В Казани сегодня прошла ежегодная церемония посвящения молодых педагогов в профессию учителя. Перед стартом педагогической деятельности начинающие работники сферы образования получили напутствия от Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Его обращение зачитал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Сегодня в вашей жизни особый день – начинается трудовая биография. Вам предстоит непростая, но в то же время интересная работа по воспитанию нового поколения татарстанцев. Быть учителем всегда было ответственным и сложным делом. В нынешнее время информационной открытости, быстрого обновления знаний многократно возрастают требования к профессионализму и компетентности педагога», – отметил в своем обращении руководитель республики.

Минниханова подчеркнул, что современная школа должна учить детей гибко и креативно мыслить, продвигать и реализовывать свои идеи на практике.

«На формирование этих качеств в гармоничном сочетании с воспитанием гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, культуре и традициям своего народа и должно быть нацелено наше педагогическое сообщество. Вам, молодым учителям, все это должно быть в наибольшей мере понятно и близко. Ваши воспитанники должны гордиться своей Родиной, стремиться работать на благо и процветание родной республики», – заметил он.

Раис РТ пожелал молодым учителям успешного профессионального старта, любознательных учеников, взаимопонимания с родителями. «С гордостью несите звание учителя Республики Татарстан», – обратился он к педагогам.

Глава Минобрнауки добавил, что профессия учителя славится веками, и никто никогда не забывает своих учителей. «Учителя ведут нас по жизни. И представитель любой профессии помнит своих учителей. Их труд не забывается никогда. Спасибо, что выбрали профессию учителя. Если вы любите детей, готовы работать на благо своей республики и страны в целом, то никогда не оставите эту профессию», – заявил он.

Хадиуллин также напомнил, что в Татарстане действуют меры поддержки для начинающих и опытных педагогических работников.

После приветствия министра педагоги, приступившие к работе в школах республики, дали клятву молодого учителя. А затем состоялась церемония передачи символического факела молодым учителям. Его вручили обладатель гранта «Физико-математический прорыв», учитель лицея № 131 Казани, подготовивший в этом году 15 стобалльников, Кирилл Сергеев и финалист номинации «Педагогический дебют» регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года», обладатель республиканских грантов «Наш новый учитель» и проекта «Физико-математический прорыв», учитель математики азнакаевской школы № 1 Миляуша Каримова.

Пламя – это символ профессионального роста учителя Татарстана. Эмблема модели представляет собой языки пламени, стремящиеся вверх. В языках пламени отражены пять ключевых компетенций учителя: успешный лидер, инновационный практик, компетентный педагог, активный гражданин и ответственный наставник.

Завершилось торжественное мероприятие исполнением гимна молодых педагогов.

Церемония посвящения в профессию проводится в Татарстане с 2016 года для повышения статуса учителя и престижа педагогической профессии.