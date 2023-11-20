Молодые педагоги и директора Менделеевска получили гранты на 150 тыс. и 200 тыс. рублей

Молодые воспитатели, педагоги и директора в Менделеевске получили первые гранты на 150 тыс. и 200 тыс. рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава района Радмир Беляев.

Спикер напомнил, что данная программа стартовала с 1 сентября этого года. Сертификаты вручаются по нескольким категориям: «Молодой воспитатель», «Молодой учитель», «Молодой директор».

Сертификаты на сумму 150 тыс. рублей получили учитель физкультуры Диана Ефимова, учитель физкультуры и ОБЖ Аида Соловьева, учитель начальных классов Инзиля Галимуллина.

Такого же денежного гранта удостоились воспитатели Виктория Ямщикова, Екатерина Ушкова, Лия Харитонова, Диана Шакирова. Сертификат на сумму 200 тыс. рублей получил директор школы Минтимер Ахметзянов.

Всего выдали сертификатов на сумму 1 млн 250 тыс. рублей. Вручение прошло в торжественной обстановке в куполе «Атмосфера».