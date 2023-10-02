Молодые парламентарии узнали об экологичности «Казаньоргсинтеза»

Средний возраст установок – 17 лет

Несмотря на солидный возраст «Казаньоргсинтеза», а предприятие в этом году отметило 65 лет с момента основания и 60 лет – с момента выпуска первой продукции, средний возраст технологических установок завода составляет 17 лет, сообщила Анастасия Романенко.

Она отметила, что за последние 20 лет предприятие модернизировало свыше 80% основных мощностей и инфраструктурных объектов, что позволило снизить объемы выбросов на 43%. При этом в конце августа этого года на КОСе запустили новую установку изопропилбензола, в результате чего воздействие на окружающую среду на данном производстве снизились на 20% и из процесса исключили сточные воды.

«В следующем году также планируется завершить модернизацию цехов завода этилена, что позволит на 17% снизить выбросы от печей пиролиза за счет применения новых конструкций печей и типов пламенных горелок», – добавила эксперт по экологии.

Факела – гарант безопасности

Один из самых распространенных мифов про завод – то, что факельные установки сжигают отходы производства. Романенко рассказала, что в любой стране и на любом нефтехимическом предприятии есть факел. Это своего рода предохранительный клапан, который позволяет избежать серьезных аварий и выбросов газа.

При этом на выходе преимущественно образуется пар и углекислый газ, которые не несут в себе опасности для атмосферы. Кроме того, одна из восьми имеющихся на предприятии факельных установок – закрытого типа. То есть горение происходит внутри оголовка. При этом все производства снабжены системой рекуперации сбросных газов, благодаря чему часть газов возвращается в производственный процесс.

Анастасия Романенко

Недавно 4 из 6 факелов модернизировали, теперь в них вместо пара для горения используется воздух, что обеспечивает полное и бездымное сгорание газов, образующихся при технологических процессах.

Еще одним заблуждением считается, что «Казаньоргсинтез» делает повышенные выбросы ночью, из-за чего даже небо в том районе начинает светиться. На самом деле, технология производства на «Казаньоргсинтезе» не предусматривает никаких принудительных выбросов. Промышленные установки КОСа подсвечиваются, но свет от них не такой сильный, локальный. Факелы не дают яркого свечения.

А есть ли запахи?

Еще одной проблемой, которую иногда связывают с химическим предприятием, является периодически возникающий в районе производства неприятный запах органического происхождения.

Спикер отметила, что качество воздуха на границе санитарно-защитной зоны КОС соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Вокруг предприятия установлена санитарно-защитная зона, за границы которой не распространяется воздействие «Казаньоргсинтеза», вещества рассеиваются. Это подтверждают исследования аккредитованной лаборатории (в том числе сторонних) и периодические проверки надзорных органов.

«Санитарно-промышленная лаборатория «Казаньоргсинтез» каждый день проводит исследования качества воздуха в жилой зоне. Кроме того, ежедневно курсирует мобильная экологическая лаборатория, которая оперативно отбирает пробы воздуха в разных точках на границе санитарно-защитной зоны. Все предельно допустимые концентрации веществ в норме. Это подтверждается исследованиями аккредитованной лаборатории, в том числе сторонних, и периодическими проверками надзорных органов», – заявила Романенко.

Также эксперт добавила, что предприятие уже в этом году планирует установить стационарный экологический пост.

«К концу этого года мы завершим монтаж стационарного экологического поста за контролем атмосферного воздуха, он будет располагаться на границе санитарно-защитной зоны, а в начале 2024 года также планируется начать передачу данных в Министерство экологии РТ. Это сделает экомониторинг предприятия еще более прозрачным», – заверила эколог.

Она добавила, что «Казаньоргсинтез» находится в крупном промышленном узле, где расположено множество крупных производств.

«Мы можем чувствовать запах вещества в то время, как его предельно допустимая концентрация не превышает норматива. Достаточно всего 4 молекул вещества, чтобы пробудить наше обоняние. При этом сильный запах не всегда связан с опасностью», – отметила Романенко.

Эксперт по экологии подчеркнула, что на предприятии каждый день проводят исследования качества воздуха в жилых зонах, результаты которых публикуются на сайте завода и в социальных сетях. Кроме того, предприятие проводит публичные отборы проб воздуха, приглашая принять участие в этом процессе жителей Казани и экоактивистов.

Современная система водоподготовки

Есть еще одно распространенное мнение о влиянии предприятия на Волгу. На это Романенко отметила, что «Казаньоргсинтез» осуществляет деятельность по водопотреблению и водоотведению в соответствии со всеми разрешительными документами и в пределах установленных нормативов.

«На очистных сооружениях «Казаньоргсинтеза» были смонтированы коммуникации для подпитки оборотных систем предприятия очищенными сточными водами после узла микрофильтрации», – подчеркнула эксперт.

Она добавила, что в прошлом году была реконструирована система водоподготовки на водозаборе, благодаря чему не только предприятие, но и более 20 тыс. жителей ЖК «Салават Купере» обеспечены чистой водой, а выбросы СО2 на данном участке снизились на 24%.

Более 2 тыс. промышленных туристов на «Казаньоргсинтезе»

«Казаньоргсинтез» – неотъемлемая часть города. И мы поддерживаем политику открытости», – отметила Анастасия Романенко, переходя к следующей части доклада.

Так, осенью прошлого года на предприятии была запущена программа промышленного туризма, по которой жители и гости Казани могут посетить экскурсию по производству и лично убедиться в безопасности и экологичности всех процессов.

Так, первыми гостями предприятия стали экоактивисты и представители экологических сообществ Казани и ее окрестностей. А всего за год здесь побывали более 2 тыс. человек из Казани и других городов Татарстана, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Чтобы записаться на экскурсию, нужно зайти в раздел «О компании» на сайте предприятии и оставить свою заявку, нажав на кнопку «Записаться» внизу страницы.

Необходимо развитие системы сортировки и переработки пластика

В конце своего выступления Романенко развенчала миф, связанный с экологичностью полиэтилена (пластика). По данным экспертов, его производство меньше всего воздействует на окружающую среду по сравнению с аналогичными материалами.

По ее словам, главной проблемой является слабо развитая система сортировки и переработки пластиковых изделий, из-за чего огромная доля пластмасс оказывается на полигонах.

Она добавила, что СИБУР организует раздельный сбор пластика у себя на предприятиях, а также на спортивных мероприятиях, где выступает партнером. Так, в этом году только по итогам Казанского марафона на переработку отправилось более 47 тысяч пластиковых бутылок.

«Радует, что сегодня мы слышим инициативы, которые касаются экологии»

«Радует, что сегодня мы слышим инициативы, которые касаются и здравоохранения, и экологии», – отметил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков после выступления докладчика.

Он также подчеркнул, что с учетом количества вопросов по экологии в нынешних условиях выступление оказалось очень своевременным и полезным для сохранения благоприятной экологической ситуации.

«Когда мы в сентябре встречались с лидерами молодежных объединений на базе «Казаньоргсинтез», у меня было много вопросов о том, как именно предприятие воздействует на экологию. У меня как председателя молодежного парламента много обращений от жителей Авиастроительного района и «Салават Купере», которые считают, что «Казаньоргсинтез» является причиной того, что они чувствуют какие-то неприятные запахи» – отметила председатель Молодежного парламента при Госсовете РТ Нина Шимина.

По ее словам, это послужило причиной приглашения сотрудников предприятия на заседание для того, чтобы они развеяли все мифы, рассказали о том, как реально обстоят дела.

«Я видела, что и наши ребята писали в чате. Теперь нам будет что отвечать на обращения избирателей. Поэтому я считаю, что сегодня получилась приятная встреча, более того уже в после заседания нам рассказали, что есть грантовый конкурс СИБУРа, думаю в этой части мы тоже посотрудничаем, опубликуем информацию на нашем портале. Хотим, чтобы как можно больше студентов и молодежи узнало, что есть возможность получить такой грант», – сказала Шимина.

Она добавила, что для нее было интересно узнать о работе факельной системы предприятия. «Удивилась, узнав, что «Казаньоргсинтез» перечислил 8,8 миллиарда налогов за прошлый год. Это действительно колоссальная сумма», – заключила председатель парламента.

«Молодежь узнает о реальных событиях, происходящих в рамках экологической повестки, для нас это очень хорошо и полезно», – добавил к словам Шиминой заместитель председателя Молодежного парламента при Госсовете РТ Артур Камалеев.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»