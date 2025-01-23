Молодые парламентарии Татарстана и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества

Сегодня в парламенте Татарстана в режиме видеосвязи состоялось совещание с участием членов Молодежного парламента при Госсовете РТ и президиума Молодежного парламента при Национальном собрании Белоруссии, на котором обсуждались вопросы укрепления сотрудничества молодых парламентариев Татарстана и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Это первый опыт международного сотрудничества для молодых парламентариев Татарстана во втором созыве, - говорит председатель Молодежного парламента при Госсовете РТ Дамир Нургалиев. - Мы хотим поделиться опытом, рассказать о нашей деятельности, о проектах, реализуемых Молодежным парламентом. Основная задача этой встречи - объединение молодых парламентариев Татарстана и Беларуси».

Председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь Алина Ретькова, в свою очередь, отметила что сейчас Беларусь находится в преддверии важного периода развития - 26 января пройдут выборы Президента, и молодые парламентарии принимают активное участие в данной избирательной кампании.

«Мы рады встрече с представителями Молодежного парламента при Госсовете Татарстана, - подчеркнула Алина Ретькова, - сегодня будем делиться опытом, мы открыты к общению».

Одной из ближайших совместных задач члены молодежных парламентов Татарстана и Беларуси обозначили реализацию проекта, приуроченного к 80-летию Великой Победы. Кроме того, планируется наладить работу в сфере патриотического воспитания и создания условий для саморазвития молодежи.

В ходе встречи принято решение о подготовке проекта соглашения о сотрудничестве, в котором будут определены формы и направления взаимодействия, а сам документ станет основой для дальнейшего развития межпарламентских связей и обмена опытом.