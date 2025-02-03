Молодые парламентарии Татарстана доставили гуманитарную помощь в Курскую область

Очередной гуманитарный груз из Татарстана, сформированный при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова, МЧС России и Управления МЧС России по РТ, доставлен в Курскую область.

Груз сопровождали члены Молодежного парламента при Государственном Совете Республики Татарстан и республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». В этот раз от Татарстана для жителей Курской области было направлено более четырех тыс. продуктовых наборов.

«В Курской области ежемесячно более 30 тысяч человек нуждается в гуманитарных наборах. Главное – не оставаться равнодушными, а поддержать всех нуждающихся и быть рядом в трудную минуту», – прокомментировал поездку эксперт Молодежного парламента Артем Сидоров.

Весь груз передали на центральный склад в Курске, откуда в дальнейшем вся помощь распределяется по пунктам.

«Приятно наблюдать, как укрепляются связи между добровольцами Татарстана и Курской области», – подчеркнул председатель Молодежного парламента Дамир Нургалиев.

На встрече с татарстанскими волонтерами исполняющий обязанности заместителя министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Мария Носова поблагодарила членов Молодежного парламента при Госсовете Татарстана.

«Мы продолжаем обеспечивать продуктами и гигиеническими наборами всех граждан, покинувших свои дома. Нам необходимо пополнение наших запасов, чтобы формировать необходимые наборы. И мы постоянно ощущаем помощь татарстанцев», – отметила Мария Носова.