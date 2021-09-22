Молодые мастера открыли концертный сезон Казанской консерватории
На сцене Государственного большого концертного зала имени Салиха Сайдашева состоялось открытие нового концертного сезона Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова. Сезон обещает быть насыщенным, многие проекты консерватория посвящает своему 75-летнему юбилею, который в прошлом году было решено не отмечать из-за пандемии.
Программа вечера неслучайно носила название «Молодые мастера Казанской консерватории». В этот день главными героями стали молодые исполнители — выпускники, педагоги и студенты вуза, лауреаты международных конкурсов. На концерте прозвучали произведения композиторов-юбиляров 2021 года.
Первый концерт сезона оказался выстроен как оперное действо — открылась программа увертюрой к опере «Норма» Беллини. Очень необычно и интересно прозвучала музыка знаменитого итальянца в исполнении ансамбля народных инструментов «Креатив».
Первое отделение словно раскрыло образы главных героев вечера. Лирично прозвучала первая часть сонаты для виолончели и фортепиано Прокофьева в исполнении Аделя Закирова и Егора Павловского, жизнерадостным вышел финал Аранхуэсского концерта для гитары Родриго, с которым выступили Михаил Нагорнов и Антон Семикин, драматичным — финал трио фа-диез минор Бабаджаняна, представленный казанским трио.
Одним из самых запоминающихся номеров концерта стал Мефисто-вальс Листа, который исполнил Ван Юйцянь. Отделение завершилось выступлением хора студентов Казанской консерватории под управлением Юрия Карпова. Музыканты исполнили произведения Яхина и Ключарева a cappella.
Второе отделение открыло звучание «короля музыкальных инструментов» — органистка Фарида Нуруллоева исполнила Largo из Пятой симфонии Жиганова. Яркой кульминацией вечера стало выступление симфонического оркестра Казанской консерватории под управлением Евгения Афанасьева. В сопровождении оркестра Айсылу Сальманова исполнила знаменитый романс «Не улетай, соловей» Яхина, а Тагир Камальтдинов представил две части Концерта №3 для фортепиано с оркестром Бетховена — юбиляра прошлого года. Вечер завершился исполнением сюиты из балета «Нжери» Назиба Жиганова в концертной обработке Анатолия Луппова. Финальный «Ритуальный танец воинов» привел слушателей в восторг, став заключительным пуантом первого концертного вечера консерватории.
О том, как возникла концепция открытия сезона, рассказала проректор по творческой деятельности и связям с общественностью Казанской консерватории Елена Хакимова.
«Идея концерта — представить слушателям молодых, талантливых, но уже известных публике музыкантов Казанской консерватории разных специальностей и напомнить о композиторах, чьи юбилеи мы отмечаем в 2021 году. Программа получилась разноплановой, этим открытием мы широко распахиваем двери консерватории и предвещаем разнообразные творческие проекты, которые мы приготовили для слушателей. Уверена, что сезон Казанской консерватории станет еще одной яркой страницей в музыкальной жизни города и республики», — заметила она.
Уже на следующей неделе Казанская консерватория представит новый просветительский проект «Музыка без границ», в программу вечера войдут шедевры русской фортепианной классики.
Материал подготовила Мария Барабанова.
Автор фото: Нина Кондратьева.