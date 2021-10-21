Молодые люди со всей России разработают проекты для развития внутреннего туризма в РТ

В Татарстане с 25 по 29 октября во второй раз пройдет Молодежный туристический форум, на который съедутся около 240 участников со всей страны. Они разработают проекты для продвижения и рекламы внутреннего туризма в Татарстане, а также обучатся трэвел-блогингу. Позже полученный опыт они смогут перенести на свои регионы. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«Молодежный туристический форум в Татарстане – уникальный продукт для нашей страны. Мы не так часто говорим о молодежном туризме с молодыми людьми. В этом году мероприятие соберет около 240 участников. Обсуждая все вместе, мы приходим к решениям, которые потом ретраслируются на всю Россию», – отметила спикер.

Она особо подчеркнула важность соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на мероприятии – все участники должны быть вакцинированы от коронавируса и иметь QR-код.

Деловая программа форума будет состоять из четырех основных модулей: трэвел-блогинг, образовательная программа по туристическим инициативам в районах Татарстана, событийные и интерактивные программы для туристов и хакатон маркетинговых решений для приложения TatarstanTouristPass, сообщила генеральный директор АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан» Дильбар Садыкова.

«Когда мы составляли список тем, думали над тем, будет ли это интересно молодежи других регионов. Как показал первый форум, который прошел еще в 2019 году, тема заинтересовала. Мы даем интересный кейс который можно распространить на всю страну. К тому же, зачастую проблемы у многих регионов в сфере туризма одинаковые: нехватка кадров, нераскрученность малых территорий, инфраструктура и многое другое. Что можно с этим сделать, мы как раз разберем на нашем форуме на примере Татарстана», – заявила она.

На форуме спикерами выступят 35 российских и иностранных экспертов из разных сфер: туркомпании и туроператоры, ведущие медиа и трэвел-блогеры, инвесторы и IT-компании, представители органов власти, эксперты гостеприимства и опытные путешественники, добавила Садыкова.

«Одна из задач форума – привлечь внимание молодежи, как туристов, к различным районам Татарстана, которые менее раскручены, чем Казань, Болгар или Свияжск», – заключила спикер.