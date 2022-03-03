Молодые люди из Татарстана смогут получить до 1,5 млн рублей на реализацию проекта

Стартовала заявочная кампания на грантовый конкурс от Федерального агентства по делам молодежи. У жителей Татарстана в возрасте от 14 до 35 лет есть возможность получить до 1,5 млн рублей на реализацию своего проекта, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Мы запустили наш флагманский конкурс трека Росмолодежь. Гранты для физических лиц. Ни одно другое федеральное ведомство не выдает гранты молодежи на реализацию социальных инициатив. Это наш уникальный сервис с полностью электронным документооборотом и удобной системой сопровождения грантополучателей. Все это позволяет подать заявку из любой точки страны и получить оперативную помощь как на уровне подачи заявки, так и реализации», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Конкурс проходит по 15 номинациям:

#создавай_возможности — проекты, направленные на организацию занятости молодежи, в том числе самозанятости;

#развивай_среду — проекты, направленные на развитие малых территорий;

#объединяй — проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и международного сотрудничества;

#защищай — проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде;

#стирай_границы — проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;

#сохраняй_природу — проекты, направленные на экологическое просвещение;

#двигай_сообщества — проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов;

#вдохновляй — проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;

#береги — проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности и на сохранение семейных ценностей;

#открывай_страну — проекты, направленные на туристическую привлекательность и развитие молодежного туризма;

#будь_здоров — проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ;

#помни — проекты, направленные на сохранение исторической памяти;

#расскажи_о_главном — проекты, направленные на развитие молодежных медиа;

#МЫВМЕСТЕ — проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;

#Ты_не_один — проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодёжи.

Для участия необходимо представить заполненную проектную заявку в грантовом модуле АИС «Молодежь России» до 30 марта. В прошлом году от Татарстана было подано 484 заявки. Из них 23 проекта получили поддержку на общую сумму почти 27 млн рублей.