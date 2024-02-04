Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Молодые казанцы строже следят за временем, проведенным детьми в Сети
Чем моложе родители, тем больше они следят за временем, проведенным детьми в интернете. При этом более жесткий контроль наблюдается со стороны матерей, сообщает портал SuperJob.
По результатам опроса пристальнее всего родители следят за младшими школьниками — в контроле признались 82% родителей. В то же время за временем, проведенным у компьютера детьми от 11 до 14 лет, наблюдают уже 62% участников вопроса, а от 15 до 17 лет — только 36%.
«Интернет-активность детей матери регулируют чаще отцов. Чем моложе родители, тем они более принципиальны в этом вопросе», — рассказали аналитики.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»