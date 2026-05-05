Молодые драматурги из Татарстана и ПФО представили сценарии о безопасности на конкурсе «СценАрт»

Церемония закрытия Республиканского конкурса сценаристов «СценАрт» состоялась в Культурном центре Пушкина в Казани. Финал стал заметным событием для творческого сообщества и объединил авторов из Татарстана и других регионов Приволжского федерального округа, подтвердив высокий интерес к сценарию как жанру и уровень подготовки участников.

В 2026 году конкурс показал рекордные результаты: организаторы получили 220 заявок из 13 муниципалитетов Татарстана и девяти регионов ПФО. В очной образовательной программе участвовали 78 сценаристов. В финал экспертам передали 71 работу от 67 участников. Все сценарии были посвящены темам информационной, идеологической и психологической безопасности.

На заключительном этапе эксперты подробно разобрали работы участников. Авторам дали развернутые комментарии, отметили сильные стороны сценариев, указали на точки роста и предложили конкретные шаги для доработки текстов, чтобы помочь им выйти на более профессиональный уровень.

Церемония закрытия прошла с участием почетных гостей. Главный советник аппарата антитеррористической комиссии в Татарстане Артур Мирзин отметил, что проект показывает устойчивый рост и помогает вовлекать молодежь в профилактику деструктивного поведения через творчество.

По его словам, число заявок увеличилось со 120 в 2024 году до 220 в этом году, а география участников расширилась за счет муниципалитетов республики и других регионов страны. Он также подчеркнул, что для органов власти важно сочетание профилактики рисков с культурными и творческими форматами.

Заместитель министра по делам молодежи Татарстана Руслан Семенов сообщил, что конкурс вышел на межрегиональный уровень и фактически превратился в крупную площадку для молодых драматургов. Он отметил, что профессиональное сообщество положительно оценило сценарии и увидело в них потенциал для популяризации тем безопасности через театр и сценическое искусство.

По его словам, важно, чтобы такие работы находили воплощение на сцене и показывались в муниципалитетах республики, в том числе на базе молодежных центров.

По итогам конкурса победителей определили в трех категориях. В номинации «Начинающий» первое место заняла Ангелина Долгушева из Набережных Челнов. В категории «Опытный» победил Арсений Лаптев из Казани. В номинации «Профессионал» лучшей признана Ангелина Рябинина также из Казани. Полный список призеров включает множество участников, чьи работы получили высокие оценки жюри.

Организаторы отметили, что «СценАрт» подтвердил наличие сильной школы драматургии среди молодежи Татарстана и других регионов. Участникам пожелали дальнейшего творческого развития и постановок их сценариев на профессиональных сценах.

Конкурс проводится с 2024 года Академией творческой молодежи Республики Татарстан при поддержке Министерства по делам молодежи РТ. Проект направлен на развитие творческого потенциала молодежи и профилактику экстремизма и идеологии терроризма через культурные формы работы.