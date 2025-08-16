Молодые дизайнеры смогут представить коллекции на фестивале татарской культуры «ДәртФест»
Организаторы фестиваля современной татарской культуры «ДәртФест» объявили open call для дизайнеров и моделей. Участники смогут представить свои работы на модном показе и дизайн-маркете, которые станут частью программы праздника.
На подиуме молодые модельеры продемонстрируют 10 коллекций, основанных на национальном культурном коде. А на дизайн-маркете гости фестиваля познакомятся с татарстанскими брендами и мастерами.
Заявки принимаются до 20 августа:
- для дизайнеров, желающих участвовать в дизайн-маркете: форма;
- для дизайнеров на модный показ: форма;
- для моделей на модный показ: форма.
Напомним, «ДәртФест» – это ежегодный фестиваль современной татарской культуры, который пройдет 30 августа на территории Казанского Кремля. Он объединяет городские сообщества и творческие коллективы, создающие национальный контент. В программе – музыка, дизайн, изобразительное искусство, кулинария, мастер-классы для детей и взрослых. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.