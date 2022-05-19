Молодые дипломаты из стран ОИС обсудят глобальные вызовы на форуме в Казани

В международном выставочном центре KazanExpo стартовал форум молодых дипломатов стран ОИС, который проходит в рамках международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». На него приехали 35 делегатов из 15 стран — участниц Организации исламского сотрудничества. В режиме ВКС их поприветствовал глава МИД России Сергей Лавров.

«Форум молодых дипломатов подтверждает высокий статус Казани как молодежной столицы ОИС. Символично, что форум проходит в год празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Россия испокон веков была державой, где в мире и согласии жили представители разных народов и религий, хранили и развивали свои языки, обычаи и культурные особенности», – заметил министр.

Россия готова делиться этим опытом с другими странами. По словам главы МИД России, сейчас, когда ценность взаимоуважительного диалога, способности находить с собеседником точки соприкосновения кратно возросла, сложно переоценить роль дипломатов и дипломатии.

«Вопрос устойчивого и глобального развития связан с общностью интересов и тем, сколько есть точек соприкосновения у тех людей, которые влияют на решения, которые принимаются сегодня. Этот форум направлен на то, чтобы собрать молодых дипломатов из разных стран, чтобы они обсудили глобальные вызовы, ответы на них», – отметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Участников ждут панельные дискуссии, образовательный блок и неформальное общение, которые помогут им выработать общность интересов. По итогам форума будет составлен контур программного документа «Казанский план действий», который определит векторы развития дальнейшего международного сотрудничества России со странами ОИС. Кроме того, по итогам форума будет составлен цикл лекций для молодых дипломатов.

Форум проходит уже в шестой раз. Однако на этот раз организаторы подготовили несколько сюрпризов для гостей и делегатов. О них рассказал председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.

«Мы постарались подготовить очень интересную программу. В частности, она включает в себя такие новые вещи, как вступление в международную ассоциацию молодых дипломатов, первую встречу казанского дипломатического клуба с послами, которые приехали на KazanSummit», — перечислил он.

Основными темами форума этого года станут проблема неделимости безопасности, перспективы развития сотрудничества по линии Россия – ОИС в противодействии новым вызовам и угрозам, роль Татарстана в развитии международного сотрудничества со странами организации.

«Форум молодых дипломатов стран ОИС – это большая возможность для неформального общения, чтобы получить новые контакты и связи в международном сообществе. Я много слышал о KazanSummit как об уникальной площадке, где встречаются представители стран исламского мира», – сообщил участник из Индонезии Хосеа Манурунг.