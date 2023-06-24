Молодые бизнесмены Татарстана могут получить гранты до 500 тыс. рублей

Предприниматели Татарстана в возрасте от 18 до 25 лет могут подать заявку на получение гранта от 100 до 500 тыс. рублей по пограмме «Бизнес молодым» от Центра «Мой бизнес». Претендовать на финансирование они смогут после курса обучения, который пройдет в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске с 1 по 9 июля, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Уникальность программы заключается в ее фокусе на практические аспекты предпринимательства и работу над бизнес-планами. Участники получат возможность работать над типовыми и нестандартными предпринимательскими ситуациями под руководством опытных преподавателей и успешных бизнесменов.

Окончив программу, каждый участник сможет разработать и защитить свой собственный бизнес-план, освоив не только традиционные, но и инновационные подходы к предпринимательству.

Победители получат средства на развитие своего дела, при условии софинансирования в размере 25% со стороны субъекта МСП.

Подать заявку на обучение можно до 29 июня на Цифровой платформе МСП.РФ, в разделе в разделе «Региональные меры поддержки», далее выбрать услугу «Запись на обучающие мероприятия Центра «Мой бизнес», далее из выпадающего списка выбрать один из трех городов, где проводятся курсы.

Отмпетим, что программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».