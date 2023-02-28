Молодые авторы из Татарстана могут принять участие в конкурсе «Пою тебе, мое Отечество!»

Татарстанцев приглашают к участию в первом Всероссийском молодежном литературном конкурсе гражданской поэзии и прозы «Пою тебе, мое Отечество!». Прием работ начнется 1 марта, сообщает татарстанское отделение Союза писателей России.

Участие могут принять русскоязычные авторы в возрасте от 16 до 35 лет. Цель — воспитание у молодежи патриотических чувств, любви к своей Родине и родному краю, его природе, традициям, выявление молодых авторов, создающих художественную литературу на русском языке.

Всего будет три этапа. Предварительный, дистанционный, тур будет длиться с 1 марта по 15 апреля — принимаются работы по двум номинациям: «Поэзия», «Малая проза».

Основной этап продлится с 16 апреля по 30 апреля. Жюри подведет итоги и сформирует лонг- и шорт-листы.

Окончательное подведение итогов состоится на очном мероприятии с участием конкурсантов, вошедших в шорт-лист, 6 мая 2023 года.