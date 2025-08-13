Молодые архитекторы создадут «город будущего» на международном кампе АрхиTECH

Фото: пресс-служба Международного кампв АрхиTECH

Международный камп АрхиTECH 2025 «Город как код: программируемая урбанистика» пройдет в Казани с 15 по 19 августа. Молодые архитекторы, строители и дизайнеры из более чем 25 стран, включая страны БРИКС+, ШОС и АСЕАН, будут разрабатывать инновационные общественные пространства для цифрового города Иннополиса.

Участникам предстоит решать масштабные задачи: проектировать города с «умными» спортивными площадками, экологическими кластерами и развлекательными зонами. Камп проходит в формате проектно-образовательного интенсива и сравнивается с тренировочными сборами для спортсменов, где участники получают практические навыки командной работы. Мероприятие планируется проводить ежегодно, а в 2025 году оно проходит впервые.

Особенностью кампа является ориентация всех проектов на реальные задачи территорий. В этом году участники создадут три типа общественных пространств:

Спортивный кластер – «умная площадка» с тренажерами, оснащенными датчиками пульса и подсчетом калорий, системой бронирования через мобильное приложение и адаптивной инфраструктурой, которая меняет освещение в зависимости от погоды;

Экологический кластер – инновационные решения, включая умные фитостены, сенсорные станции контроля качества воздуха, интерактивные зоны с AR-квестами и 360° сцену для мероприятий;

Развлекательный кластер – иммерсивные зоны с AR-квестами и интерактивными проекционными полами.

Презентация проектов будет осуществляться с использованием макетов, эскизов и цифровых инструментов. Жюри, включающее признанных экспертов, урбанистов, представителей крупных компаний и госорганов, оценит работы участников. Лучшие проекты будут внедрены в Иннополисе.

Камп откроется 15 августа с приветственного слова главы Иннополиса Дмитрия Вандюкова, после чего состоится экскурсия по городу для осмотра объектов, на которых будут реализованы проекты.

16 и 17 августа команды будут работать под руководством наставников в Казани, а 18 и 19 августа занятия пройдут на площадке форума «РЕБУС» и завершатся питчингом проектов.

Финальный день завершится круглым столом, где участники обсудят карьерные перспективы и получат рекомендации экспертов.

В роли экспертов кампа выступят известные урбанисты, инженеры, строители, представители крупных компаний и госорганов, которые разберут проекты, поделятся опытом и дадут профессиональные советы участникам.

На протяжении всего мероприятия будет вестись онлайн-трансляция с рабочих площадок и сессий в группах кампа в соцсети ВКонтакте и мессенджере Телеграм, что позволит всем заинтересованным наблюдать за процессом создания проектов.