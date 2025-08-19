Молодые архитекторы из 25 стран разработали инновационные решения для Иннополиса

Фото: пресс-служба форума «РЕБУС»

Органическая зона отдыха, кластер умной музыки, мобильные лопасти и навесы для защиты от ветра, а также решения по выработке энергии через движение – лишь часть проектов, разработанных молодыми архитекторами и строителями на Международном кампе АрхиTECH 2025 «Город как код: программируемая урбанистика», который прошел в Казани. Об этом сообщает пресс-служба форума «РЕБУС».

По прогнозам Института Хопкинса, к 2050 году около 70% населения планеты будет проживать в городах, что уже сегодня усложняет задачи городского планирования. В этих условиях архитекторы, градостроители и дизайнеры общественных пространств все чаще обращаются к современным технологиям.

В ближайшей перспективе именно искусственный интеллект может стать инструментом для анализа градостроительных предложений, корректировки зонирования, разработки новых генеральных планов и оптимизации уже существующих. Эту тенденцию понимают и поддерживают участники кампа – молодые архитекторы, принявшие участие в первом в России проектно-образовательном интенсиве такого уровня.

Фото: пресс-служба форума «РЕБУС»

В течение нескольких дней они работали с инновационными технологиями моделирования и актуальными данными, создавая концепции общественных пространств для цифрового города Иннополиса.

Созданные проекты отражают ключевые тренды урбанистики. Участники ориентировались на принципы человекоцентричного и партисипаторного проектирования, устойчивого развития, реновации и адаптации, а также микроурбанизма. Это позволило им продемонстрировать видение того, каким должен быть комфортный город будущего.

Организатор кампа Мария Яшенкова отметила, что в 2025 году на участие поступило 1000 заявок из 80 стран, что подтверждает высокий интерес к формату. По ее словам, подобное мероприятие в России проводится впервые, и именно поэтому его можно назвать уникальным. Она подчеркнула, что, несмотря на сложности, вызванные различиями в архитектурном и градостроительном законодательстве разных стран, все команды успешно справились с поставленными задачами.

Фото: пресс-служба форума «РЕБУС»

Яшенкова выразила уверенность, что идеи и наработки молодых специалистов будут востребованы в профессиональном сообществе и найдут практическое применение в городах и регионах, где участники будут работать в дальнейшем.

Камп в этом году проходил на международном уровне – в нем приняли участие молодые архитекторы, строители и дизайнеры из более чем 25 стран, включая государства БРИКС+, ШОС и АСЕАН. Участники, разделившись на команды под руководством опытных наставников, решали реальные задачи, поставленные перед Иннополисом.

Лучшие идеи планируется внедрить в цифровом городе, а все проекты будут собраны в электронный каталог, который направят в ведущие строительные компании и архитектурные бюро. Организаторы уверены, что это станет важным шагом для дальнейшего карьерного роста участников.