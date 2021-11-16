В Казани молодые активисты возложили цветы в парке Победы в память о героях-панфиловцах

Фото: Владимир Васильев/ ИА "Татар-информ"

Сегодня в парке Победы Казани состоялась акция, посвященная 80-летию со дня подвига панфиловцев. Активисты молодежных движений возложили цветы к Вечному огню. В акции приняли участие несколько организаций, в частности представители республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» и их директор Тимур Камалетдинов.

«Героический поступок панфиловцев — это яркая история из героического прошлого нашей страны. Таких подвигов было много во время Великой Отечественной войны и во время других войн, и мы должны не только помнить и чтить совершенные нашими прадедами подвиги, но и стараться быть достойными их», — сказал он.

Камалетдинов отметил, что любой уважающий себя гражданин обязан знать историю своего Отечества и гордиться ею. Также он подчеркнул, что на сегодняшний день в различных соцсетях публикуется множество ложной и недостоверной информации, и призвал всех граждан, особенно молодое поколение, не пользоваться сомнительными источниками. Директор «Форпоста» сказал, что нужно отдать предпочтение исторически подтвержденным документам, а также научиться грамотно искать и проверять информацию.

Фото: © Владимир Васильев/ ИА "Татар-информ"

Во время мероприятия два активиста встали в почетный караул возле Вечного огня в военной форме образца 1941 года и современной. Один из них, Дмитрий Рубцов, отметил, что такие образы позволяют установить связь между поколениями. Он подчеркнул важность подобных мероприятий.

«Одно дело, когда вы рассказываете о каких-либо событиях на парах или уроках, и совершенно другое, когда вы имеете возможность показать то или иное событие на реконструкциях или же принять участие в акции, подобной сегодняшней», — сказал молодой человек.

Фото: © Владимир Васильев/ ИА "Татар-информ"

Всего в мероприятии приняли участие около 20 активистов и студентов молодежных организаций, жители города.