Молодые активисты Татарстана высадили яблони в парке Победы в Казани

Фото: Минмолодежи РТ

Более 20 молодых активистов Татарстана присоединились к акции «Аллея памяти» и высадили сегодня в казанском парке Победы яблоневую аллею.

«Это живой памятник нашим героям, погибшим при защите Отечества, в виде яблоневой аллеи», – отметила замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова. Она сказала, что яблоня выбрана для посадки неслучайно. «Когда в мае 1945 года войска Красной Армии вошли в Берлин, цвели яблони. С тех пор яблоневая ветвь стала символом Победы советского народа в Великой Отечественной войне», – подчеркнула Сабирова.

Директор центра «Форпост», исполнительный директор Российского военно-исторического общества РТ Тимур Камалетдинов напомнил, что акция проводится на протяжении 12 лет. С каждым годом количество участников увеличивается.

Среди участников сегодняшней акции были представители Республиканского центра «Форпост», патриотического движения «Курс», объединения «Отечество», поисковых отрядов, блогерских сообществ, Лиги студентов РТ, центра «Воин». К акции присоединился и ветеран СВО Дмитрий Иванов, сообщает Минмолодежи РТ.