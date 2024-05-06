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Молодые активисты Татарстана высадили яблони в парке Победы в Казани
Более 20 молодых активистов Татарстана присоединились к акции «Аллея памяти» и высадили сегодня в казанском парке Победы яблоневую аллею.
«Это живой памятник нашим героям, погибшим при защите Отечества, в виде яблоневой аллеи», – отметила замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова. Она сказала, что яблоня выбрана для посадки неслучайно. «Когда в мае 1945 года войска Красной Армии вошли в Берлин, цвели яблони. С тех пор яблоневая ветвь стала символом Победы советского народа в Великой Отечественной войне», – подчеркнула Сабирова.
Директор центра «Форпост», исполнительный директор Российского военно-исторического общества РТ Тимур Камалетдинов напомнил, что акция проводится на протяжении 12 лет. С каждым годом количество участников увеличивается.
Среди участников сегодняшней акции были представители Республиканского центра «Форпост», патриотического движения «Курс», объединения «Отечество», поисковых отрядов, блогерских сообществ, Лиги студентов РТ, центра «Воин». К акции присоединился и ветеран СВО Дмитрий Иванов, сообщает Минмолодежи РТ.
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