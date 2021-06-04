Молодые активисты Татарстана разработали дорожные карты для решений проблем в районах

В Билярске прошел форум #UpGrade_prof, где около ста молодых активистов со всего Татарстана в течение трех дней разрабатывали методы решения актуальных проблем своих районов. Сейчас они разъехались по своим муниципалитетам, а осенью вновь встретятся для подведения промежуточных итогов реализации планов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала депутат Госсовета РТ, председатель исполкома Высшего совета движения «Татарстан — новый век» Алсу Тарханова.

«По завершении форума наметился круг задач, который необходимо будет решить не только организаторам, но и всему движению в целом. Нужно поддержать локальные молодежные сообщества и помочь им действовать в своих районах. Для этого были созданы дорожные карты, которые им помогут», — отметила спикер.

На форум съехались примерно сто представителей молодежи в возрасте от 17 до 35 лет, которых направили сами муниципалитеты, обратив внимание на их гражданскую активность. Их поделили по территориальному признаку на четыре группы. Активисты в течение трех дней заполняли специальные рабочие тетради, где выделяли наиболее актуальные проблемы своих районов и разрабатывали план их решения, пояснила референт исполкома Высшего совета движения «Татарстан — новый век» Екатерина Салихова.

«Участники были самые разные: представители сельского хозяйства, нефтяных предприятий, администраций, преподаватели, директора и многие другие. Мы просили муниципалитеты прислать ту молодежь, в которой они видят ресурс, чтобы они смогли в будущем поделиться своими знаниями», — пояснила она.

Целью форума была организация нетворкинга активной молодежи Татарстана, занимающейся социально-полезной деятельностью в контексте Хартии Земли, под эгидой которой и проходило мероприятие. Главные принципы — это почтение и внимание к сообществу жизни, экологическая безопасность, всеобщие права человека, уважение разнообразия, экономическая справедливость, демократия и культура мира, подчеркнула Алсу Тарханова.

«Мы поставили задачу участникам рассказать о своих социальных проектах и показать их в виде дорожных карт, чтобы продемонстрировать проблемы каждого района. Они отчитались перед экспертами координационного совета», — поделился председатель молодежного отделения движения «Татарстан — новый век» Данил Данилов.

Для участников форума за три дня была проведена масса событий, среди которых культурные, просветительские и даже спортивные мероприятия. В сентябре они вновь встретятся на семинаре, чтобы подвести предварительные итоги форума и обсудить возникшие проблемы.