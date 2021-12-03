Молодые активисты Казани возложили цветы к Вечному огню в День неизвестного солдата

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В казанском парке Победы прошла акция по возложению цветов к памятнику неизвестного солдата. К ней присоединились ветераны, сотрудники Росгвардии, молодежь, активисты, поисковики и «Волонтеры Победы».

«Сегодня мы здесь, чтобы почтить память неизвестных солдат. 3 декабря по всей России с 2014 года люди приходят к памятникам, чтобы почтить их подвиг. Мы возложили цветы к Вечному огню и назвали те имена, которые благодаря поисковым отрядам удалось вписать в историю», – отметила замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Она подчеркнула, что миссия молодежи – это помнить имена тех, кто отдал свою жизнь за сегодняшний мир.

Особую роль в сохранении памяти о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны, играют поисковые отряды. Только за 2021 год поисковиками Татарстана были найдены останки почти 400 советских воинов, по смертным медальонам и наградам установлены имена восьми из них, рассказал сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в РТ, председатель совета Региональной общественной молодежной организации «Объединение „Отечество“» РТ Александр Коноплев.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

«Поисковые отряды Татарстана в этом году выезжали в экспедиции от Мурманской области до Крыма с апреля по октябрь. Хочу их поблагодарить за хорошую работу, потому что, несмотря на все сложности в этом году, все мероприятия были проведены в полном объеме», – добавил Коноплев.

Мероприятие проходило под аккомпанемент военного оркестра казанского полка Росгвардии под управлением заслуженного артиста Республики Татарстан майора Вадима Кравчука. Завершилось оно возложением цветов к Вечному огню и минутой молчания.