Молодые аграрии из Татарстана прошли стажировку в Хорватии

Представители Аграрного молодежного объединения Татарстана прошли стажировку и ознакомились с опытом развития территорий в Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Стажировка меняет мышление. Интересно с точки зрения ремесленников, тех, кто занимается народно-художественными промыслами. Их сувенирная продукция позиционируется как бренд территории. Так как я развиваю это направление у себя, в Рыбно-Слободском районе, [то] понимаю, как развивать свое дело дальше», — отметила председатель АМО РТ в Рыбно-Слободском районе Олеся Караганова.

Всего в состав делегации вошли 24 человека — представители АМО РТ и победители конкурса профмастерства среди молодых работников АПК «Лучший по профессии».

На сегодняшний день группа из Татарстана посетила хозяйства в Вараждинской и Меджимурской жупаниях (областях) Хорватии. В частности, они побывали на семейной экоферме, где семья из семи человек выращивает растения и производит из них косметику. Также татарстанцы посетили хозяйство, занимающееся выращиванием и хранением картофеля. Технологии хранения и механизация для склада, используемые в хозяйстве, вызвали большой интерес у молодых специалистов.