Молодые супруги из Аксубаевского района приехали на избирательный участок прямо из ЗАГСа

Молодожены из Аксубаевского района Зульфат и Ильсина Зиангировы не смогли пропустить выборы даже в день своей свадьбы. Молодая пара прибыла на избирательный участок прямо из ЗАГСа, пишет газета «Аксубаево».

Пятничный свадебный кортеж на улицах райцентра Аксубаево — дело привычное. Однако сегодня он остановился у избирательного участка, который организован на базе Аксубаевского техникума универсальных технологий.

«Поздравляем вас с днем бракосочетания, уважаемые молодожены. Примечательно, что ваш день сегодня совпал с гражданским вашим долгом», — приветствовала молодоженов председатель участковой избирательной комиссии Наталья Куштукова.

«Даже в такой день мы не могли не прийти на выборы», — рассказала Ильсина.

Молодожены отметили, что, выбирая день свадьбы, они не ориентировались на значимую дату в политической жизни страны. Пока они голосуют на разных участках — каждый по месту своей прописки, но уже на следующие выборы пойдут вместе. На избирательном участке №570 сегодня голосовала только супруга.

Пока она получала бюллетени, Зульфат ждал, а затем проводил жену до кабины для голосования. Выбор Ильсина сделала самостоятельно.

На выходе молодожены пожелали всем избирателям, чтобы у всех все было хорошо, все жили дружно. «Надеюсь, что и все пожелания граждан будут услышаны и учтены», — отметил глава семейства.

Затем молодожены поспешили на второй избирательный участок.