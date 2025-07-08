Молодожены Татарстана могут получить 100 тыс. рублей на проведение свадьбы

В Татарстане появился грант размером 100 тыс. рублей на проведение свадьбы, предназначенный для молодых семей. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщила первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.

«Когда знакомство перерастает в что-то большее, мы готовы поддержать молодую пару. Раис Татарстана [Рустам Минниханов] поддерживает этот проект. Я сама была невестой и знаю, сколько стоит свадьба. У меня вот не получилось провести торжество мечты, а мы очень хотим, чтобы этот день для молодых ребят запомнился и стал главным в жизни», – заявила она.

Получить выплату могут пары, в которых возраст будущих супругов не превышает 35 лет и которые живут в республике более трех лет. До конца этого года поддержку могут получить 80 пар. Для этого нужно заполнить заявку, приложить видеовизитку и пройти собеседование. По словам замминистра, весь процесс займет не более 15 минут.

Поддержка семей соответствует целям национального проекта «Семья».