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Молодожены после регистрации брака приняли участие в сборе гумпомощи для бойцов СВО
Молодожены из Рыбно-Слободского муниципального района Татарстана приняли участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов спецоперации.
22 декабря Илгизар и Сюмбель Гарифуллины узаконили свои отношения в отделе ЗАГС. Сразу после церемонии новоиспеченная семья решила присоединиться к благому делу.
Вместе с гостинцами Илгизар и Сюмбель отправили письмо для ребят, которые защищают нашу страну. Молодожены пожелали бойцам скорейшего возвращения домой, к своим близким и родным.
В Рыбно-Слободском районе подготовлена к отправке очередная партия гуманитарной помощи участникам СВО. В предстоящие выходные груз направят военнослужащим землякам.
Материал подготовлен при участии Тансылу Мингазовой.
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