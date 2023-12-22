news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 22 декабря 2023 22:20

Молодожены после регистрации брака приняли участие в сборе гумпомощи для бойцов СВО

Скопировать ссылку
Молодожены после регистрации брака приняли участие в сборе гумпомощи для бойцов СВО
Фото: Тансылу Мингазова

Молодожены из Рыбно-Слободского муниципального района Татарстана приняли участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов спецоперации.

22 декабря Илгизар и Сюмбель Гарифуллины узаконили свои отношения в отделе ЗАГС. Сразу после церемонии новоиспеченная семья решила присоединиться к благому делу.

Вместе с гостинцами Илгизар и Сюмбель отправили письмо для ребят, которые защищают нашу страну. Молодожены пожелали бойцам скорейшего возвращения домой, к своим близким и родным.

В Рыбно-Слободском районе подготовлена к отправке очередная партия гуманитарной помощи участникам СВО. В предстоящие выходные груз направят военнослужащим землякам.

Материал подготовлен при участии Тансылу Мингазовой.

#спецоперация
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100