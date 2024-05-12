Молодожены из Татарстана поженились на первом Всероссийском свадебном фестивале в Москве

Три пары молодоженов из Татарстана сегодня зарегистрировали свои отношения в Москве на первом в истории Всероссийском свадебном фестивале, организованном в рамках международной выставки-форума «Россия». Праздничное шествие прошло по территории столичного парка ВДНХ.

Первая пара молодых, Ильшат Вильданов и Алия Сафиуллина, вместе уже шесть лет. Два года назад они совершили никах. Супруги вместе работают в стоматологической клинике.

Родная сестра Алии, Залия Сафиуллина ,сегодня также заключила брак со своим избранником — Алмазом Яруллиным. Они вместе уже два года, ранее также совершили никах. Пожениться в один день сестры решили специально, чтобы их огромная семья могла вместе праздновать годовщины и чаще встречаться по радостным поводам. Не остался в стороне и брат двух невест — Рафаэль Сафиуллин, который тоже приехал в Москву со своей возлюбленной Дианой Асмановой, чтобы официально скрепить связывающие их узы.

На церемонию представители Татарстана пришли в национальных костюмах, которые были созданы специально для них. Каждая из невест была в платье одного из цветов татарстанского флага. Женихи в свою очередь надели традиционные татарские костюмы, главным атрибутом их нарядов стали тюбетейки.

Помимо татарстанцев в мероприятии приняли участие еще 148 пар из разных регионов России: от Калининграда до Камчатки.

Большинство из них также создало уникальные свадебные образы с элементами традиционной культуры: национальными костюмами, украшениями или орнаментами и вышивкой.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Несмотря на прохладную погоду, шествие прошло по ВДНХ очень бодро под задорную цыганскую музыку.



Поздравить молодых собрались не только их родные и друзья, но и популярные музыканты и ведущие. На главной сцене ВДНХ со своими лучшими хитами о любви выступили певицы Ирина Дубцова и Юлианна Караулова. Ведущими церемонии стали известные в медиа супруги с более чем десятилетней историей брака — Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук.

В качестве зрителей праздник посетили сотни людей. Среди них были шоумен Джиган и его супруга Оксана Самойлова, которые воспитывают четверых детей.

Церемонию со сцены для всех пар одновременно провела сотрудница Московского ЗАГС Екатерина Федорова.

«Московские ЗАГСы с 2019 года проводят торжественные церемонии бракосочетания в самых красивых местах города в рамках проекта мэра Москвы „Новые адреса счастья“. Одной из необычных локаций также стала площадка выставки-форума „Россия“», — рассказала ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мне выпала сегодня очень важная миссия. Здесь в Москве, на ВДНХ, сегодня заключены ваши браки. Объявляю вас всех мужьями и женами», — сказала певица Юлианна Караулова.

Первый танец молодые пары исполнили под ее хит «Внеорбитные», а затем под оглушительные овации обменялись кольцами, свидетельствами о браке и, конечно, поцелуями.

Представители двух московских многодетных семей в пяти поколениях передали молодым фонарики с частичками Всероссийского семейного очага «Сердце России», который зажгли в рамках торжественной церемонии открытия в стране Года семьи, в которой принял участие Президент РФ Владимир Путин.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Затем на сцене появился нарядный торт, состоящий из индивидуальных пирожных для каждой пары. Он был получен в подарок от главного кондитера РФ Рената Агзамова.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Под официальный гимн Года семьи в России в исполнении певицы Ирины Дубцовой участники события прошли в общем семейном хороводе.

«С огромным удовольствием поздравляю каждую пару, которая начала свой путь рука об руку», — пожелала артистка.

В завершение вечера с праздничным шоу перед новобрачными и другими гостями выступила популярная исполнительница Полина Гагарина.

Первый в истории Всероссийский свадебный фестиваль продлится с 12 до 19 мая. Все браки в эту неделю официально зарегистрируют сотрудники Управления ЗАГС Москвы. В общей сложности планируется поженить до 200 граждан.