Покупка продуктов и оплата ЖКХ: как проходит реабилитация инвалидов в Зеленодольске

В преддверии декады инвалидов заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева посетила сегодня республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» в Зеленодольске.

«В 2020 году было обращение к Президенту РТ от Минтруда РТ по вопросу создания специализированного отделения, которое бы готовило людей с ментальными нарушениями к самостоятельной жизни. Президент РТ поддержал нашу инициативу, и сегодня мы получили комплекс, который позволяет людям с психическими заболеваниями и ментальными нарушениями, аутизмом, деменцией получить помощь специалистов», — сообщила Абдреева в ходе визита журналистам.

В 2020 году на содержание отделения из бюджета республики было выделено 4,2 млн рублей. На 2021 год запланировано еще 6,6 млн рублей, а на 2023 год — 6,8 млн рублей. В следующем году планируется охватить обучением и проживанием в отделении порядка 80 человек.

«Пациенты отделения очень талантливые и способные. Просто им требуется больше времени, чтобы освоить социальные навыки. На базе социального учреждения подобралась достаточно сильная команда специалистов. Их подопечные готовят, занимаются шитьем, проходят трудовую реабилитацию. Большой блок работы связан с социальной адаптацией», — пояснила Абдреева.

Она отметила, что подопечные центра выходят в город, учатся самостоятельно посещать магазины, покупать продукты и при этом обращать внимание на сроки их годности.

«Ярким примером служит семейная пара, которая недавно образовалась. Молодые люди купили квартиру в ипотеку и не знали, как оплатить коммунальные услуги. Тогда мы поняли, что не учим этому людей. Человек, который выходит за пределы социального учреждения, должен уметь самостоятельно решать те или иные социально-бытовые проблемы», — пояснила спикер Минтруда РТ.

Некоторым посетителям центра по 23-25 лет, однако они закончили лишь пять классов школы. В этом плане сейчас также ведется работа с общеобразовательными коррекционными учреждениями. В дальнейшем предполагается, что люди с ментальными нарушениями будут учиться не менее девяти лет. Также прорабатывается вопрос их дальнейшего трудоустройства.

«Наши подопечные должны стать полноценными и самостоятельными людьми, жить в обществе», — подчеркнула Абдреева.

Сотрудница социального учреждения Наталья Кротова пояснила, что воспитанниками центра являются пациенты с умственной отсталостью, болезнями аутического спектра и ДЦП. Обычно ребята живут и учатся здесь три месяца.