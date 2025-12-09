news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 9 декабря 2025 14:24

Молодожены из Нижнекамска присоединились к акции «Нашим героям»

Читайте нас в
Телеграм
Молодожены из Нижнекамска присоединились к акции «Нашим героям»

Накануне Дня героев Отечества во Дворце бракосочетания Нижнекамска прошла акция «Нашим героям» по сбору гуманитарной помощи.

В инициативе приняли участие сотрудники ЗАГСа и молодожены, среди которых Михаил и Анастасия. В самый важный день своей жизни они присоединились к доброму делу: в ходе акции были собраны теплые вещи и предметы первой необходимости. Школьники из школы № 29 подготовили открытки с искренними словами поддержки для защитников.

Михаил и Анастасия лично передали собранную помощь волонтеру Ильдару Камалову, который доставит ее бойцам. Организаторы поблагодарили всех участников за участие и вклад в общее дело.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

Фото: ЗАГС Нижнекамского района

#СВО #день героев отечества
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

8 декабря 2025
Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

8 декабря 2025