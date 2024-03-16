Молодожены из Казани проголосовали на выборах сразу после регистрации брака

Молодая супружеская пара из Казани Гульфия и Ильмир Идрисовы оформили брак в семейном центре «Казань», а после сразу приняли участие в выборах Президента России. Свои голоса она отдали в избирательном участке, расположенном в 55-й школе.

После голосования пара призналась, что даты регистрации брака и дни голосования совпали случайно. Причем участвовали в выборах главы государства молодожены впервые.

«Это знаменательный день. Мы сделали этот выбор в пользу нашего будущего. Наш выбор был очевиден и, думаю, мы сделали его правильно», — поделилась после голосования невеста.

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов, на избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации пройдут еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).