Молодоженам в Татарстане откроют бесплатный вход в музеи на месяц после регистрации брака

Генеральный директор Нацмузея РТ Айрат Файзрахманов

В Национальном музее Республики Татарстан запускают совместную акцию с Управлением ЗАГС РТ, в рамках которой молодые супруги смогут бесплатно посещать учреждение и его филиалы в течение 30 дней после регистрации брака. О проекте на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил генеральный директор НМ РТ Айрат Файзрахманов.

Программа будет действовать в 2026 году и охватит все 12 действующих филиалов в Казани, а также ряд музеев в районах республики. В столице Татарстана в акции задействованы музеи Максима Горького и Федора Шаляпина, Евгения Боратынского, Габдуллы Тукая, В. И. Ленина, Салиха Сайдашева, Мусы Джалиля, Льва Толстого и другие площадки, включая музейные центры и мемориальные квартиры.

В районах республики молодожены смогут бесплатно посетить музеи в Печищах, Красновидово и Ленино-Кокушкине.

Для участия в акции достаточно предъявить паспорт с отметкой о регистрации брака, свидетельство или электронный документ.

Как отметил Айрат Файзрахманов, инициатива направлена на то, чтобы молодые семьи чаще знакомились с культурным наследием Татарстана и открывали для себя музейные пространства как место совместного досуга.