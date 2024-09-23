Молодой житель РТ обманул маркетплейс на полмиллиона

Жителю Спасского района назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за обман маркетплейса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Выяснилось, что в августе 2023 года 20-летний молодой человек сделал заказ на 143 рубля на одном из популярных маркетплейсов, однако списание денег за покупку не произошло. Несмотря на это, злоумышленник смог получить товар в пункте выдачи. Тогда он осознал, что система интернет-магазина дала сбой.

Предприимчивый юноша продолжил делать заказы и приобрел дорогие гаджеты и одежду на общую сумму свыше полумиллиона рублей, не заплатив ни копейки.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.