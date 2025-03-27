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Происшествия 27 марта 2025 12:05

Молодой житель Казани предстанет перед судом за мошенничество с криптовалютой

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В Ново-Савиновский суд Казани поступило дело 21-летнего местного жителя. Его обвиняют в крупном мошенничестве с криптовалютой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По данным следователей, с 4 июня по 30 июля прошлого года парень в соцсетях предложил женщине вложить деньги в криптовалюту, обещая значительную прибыль.

Казанец изначально не собирался выполнять свои обязательства и не имел такой возможности. Женщина, поверив злоумышленнику, перевела ему свыше 1,2 миллиона рублей.

#суд #Мошенничество
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