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Молодой худрук драмтеатра в Челнах уволил трех народных артистов РТ из-за их возраста
В Набережных Челнах 34-летний худрук татарского драматического театра имени Аяза Гилязова Олег Киньзягулов, не стал продлевать контракт с тремя народными артистами Татарстана, заявив, что театру нужно больше молодых талантов. Об этом сообщает телеканал ТНВ.
Среди артистов, которые покинули театр, – Инсаф Фахрутдинов и Гулуса Гайнетдинова. Вслед за ними должен уйти и Булат Саляхов. Киньзягулов предложил им остаться работать только на полставки, поскольку, по словам некоторых актеров, взял курс на репертуар, где большинство героев – молодые, для старой гвардии останутся только второстепенные роли и игра в массовке.
Актеры, проработавшие в челнинском учреждении больше 30 лет и создававшие татарский театр в городе, обратились в Минкультуры Татарстана.
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