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Молодой водитель Porsche пострадал после столкновения с Mercedes в центре Казани
Накануне в 21.10 в центре Казани столкнулись два автомобиля премиум-класса.
Как сообщают в Госавтоинспекции Казани, на перекрестке улиц Большая Красная – Фукса 31-летний водитель Mercedes нарушил требование знака «Уступи дорогу» и врезался в Porsche.
В результате столкновения 20-летнему водителю Porsche понадобилась медицинская помощь. В настоящее время проводится административное расследование.
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