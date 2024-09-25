Молодой водитель Porsche пострадал после столкновения с Mercedes в центре Казани

Накануне в 21.10 в центре Казани столкнулись два автомобиля премиум-класса.

Как сообщают в Госавтоинспекции Казани, на перекрестке улиц Большая Красная – Фукса 31-летний водитель Mercedes нарушил требование знака «Уступи дорогу» и врезался в Porsche.

В результате столкновения 20-летнему водителю Porsche понадобилась медицинская помощь. В настоящее время проводится административное расследование.