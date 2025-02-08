news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 8 февраля 2025 23:19

Молодой водитель без прав за рулем каршеринга сбил пешехода на перекрестке в Казани

На перекрестке улиц Кул Гали и Комиссара Габишева в Казани водитель каршерингового автомобиля Belgee сбил пешехода на зебре.

Как сообщили в ГАИ Казани, 19-летний водитель, поворачивая налево, наехал на человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Как выяснилось, молодой водитель не имел водительских прав.

Пострадавшего пешехода с места ДТП увезла скорая. На водителя возбуждены административные дела за вождение без прав, и за то, что не пропустил пешехода.

Оказалось, что парень управлял каршеринговым авто под чужим аккаунтом. По этому факту начато административное расследование. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.

#дтп с каршерингом #наезд на пешехода
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«В мире не придумали ничего лучше»: 10-летие новой эры в энергогенерации Татарстана

«В мире не придумали ничего лучше»: 10-летие новой эры в энергогенерации Татарстана

7 февраля 2025
«Лишен свободы, но не веры»: как в колониях Татарстана осужденные находят путь к Богу

«Лишен свободы, но не веры»: как в колониях Татарстана осужденные находят путь к Богу

7 февраля 2025