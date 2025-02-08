Молодой водитель без прав за рулем каршеринга сбил пешехода на перекрестке в Казани
На перекрестке улиц Кул Гали и Комиссара Габишева в Казани водитель каршерингового автомобиля Belgee сбил пешехода на зебре.
Как сообщили в ГАИ Казани, 19-летний водитель, поворачивая налево, наехал на человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Как выяснилось, молодой водитель не имел водительских прав.
Пострадавшего пешехода с места ДТП увезла скорая. На водителя возбуждены административные дела за вождение без прав, и за то, что не пропустил пешехода.
Оказалось, что парень управлял каршеринговым авто под чужим аккаунтом. По этому факту начато административное расследование. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.