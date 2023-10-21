Молодой учёный из Татарстана стал участником телепроекта с российскими звёздами

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Татарстанец Данила Калиникин из Альметьевска принял участие в новом сезоне телепроекта «Вызов», съёмки которого проходили в Дагестане. Выдающиеся специалисты из мира науки объединяются со звездами шоу-бизнеса в пары для того, чтобы преодолеть спортивно-интеллектуальные испытания. Победителей ждет главный приз — 10 миллионов рублей.

Как рассказал Данила Калиникин, он является биохимиком, в его багаже немало научных достижений. Сейчас он разрабатывает прибор для суточного мониторинга глюкозы в крови с трансляцией данных в реальном времени для больных диабетом.

«На участие в таком масштабном проекте меня подтолкнула моя коллега, которая участвовала в первом сезоне. Я сильно переживал из-за испытаний, в которых важна концентрация внимания, мелкая моторика и различные головоломки. Спортивные мероприятия нас сплотили, на съёмочной площадке мы чувствовали себя детьми. Я завёл новые знакомства и, наверное, приобрёл новые качества — выживание в экстремальных ситуациях, ловкость и смекалку», — сказал герой телевизионного шоу.

Он отметил, что участникам предстояло учиться понимать друг друга и находить компромиссы, поскольку до финала можно дойти только сообща.

В команду звезд шоу-бизнеса попали комик Денис Дорохов, блогеры Карина Мурашкина, Алина Левда, Маруся, Юлия Коваль, Николай Сердюков, актриса Анастасия Резник, певец и актер Влад Соколовский, музыкант Ваня Дмитриенко, блогер и боец ММА Саша Стоун и пауэрлифтер Кирилл Сарычев.