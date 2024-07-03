Молодой скульптор Зеленодольска дебютирует с выставкой в Казани

В Казани, в галерее Центра современной культуры «Смена», 12 июля откроется первая персональная выставка молодой художницы из Зеленодольска Надежды Риговой. В проекте с названием «Почему люди бросают кроликов?» будет представлено около ста работ – небольших скульптур из керамики, войлока и текстиля. Вход на выставку все время ее работы, до 8 августа, будет свободным, но по регистрации.

«Название выставки художница позаимствовала от видеоролика из интернета, в котором рассказывают, почему нерентабельно разводить кроликов на небольшом частном участке. И цель предстоящего выставочного проекта — подтолкнуть зрителя к размышлению о механизмах потребления и жертвенности», – рассказал «Татар-информу» куратор проекта и других выставочных проектов «Смены» Артур Голяков.

Фото: предоставлено «Сменой»

Работы, подчеркнул собеседник, Надежда Ригова создавала для выставки в течение нескольких месяцев. При этом он отметил, что скульптор, окончившая Казанское художественное училище имени Фешина и экспериментальную лабораторию для художников «Смена Лаб», вдохновляется стилем и подходом к работе с формой итальянских скульпторов 30-х годов прошлого века Джакомо Манцу и Марино Марини.

Скульптор использует образы животных, размышляя об обществе потребления и жертвенности. Это поиск граней между распадом и витальностью, ограниченностью бытия, преодолением природы человека и его склонности к насилию.

Фото: предоставлено «Сменой»

Вернисаж 12 июля намечен на 18:30. В этот же вечер состоится встреча с художницей, которая подробнее расскажет о философии выставки и проведет по ней первую экскурсию.