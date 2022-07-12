«Молодой по рыбацким меркам»: запасы рыбы на Волге и Каме определит «Владимир Усков»

Торжественное мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию после модернизации научно-исследовательского судна «Владимир Усков», прошло в речном порту Казани. Это единственное судно для исследований рыбы в Татарстане, оборудованное траловым комплексом и лабораторией, что открывает новые возможности перед учеными Татарского филиала ВНИРО.

Торжественное мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию после модернизации научно-исследовательского судна «Владимир Усков», прошло в речном порту Казани Фото: ojm.tatarstan.ru

«Важно понимать, что происходит с Волгой»

Точные расчеты по допустимому количеству вылова рыбы на крупных реках Татарстана смогут сделать ученые Татарского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). А подспорьем для этого станут исследования, проведенные непосредственно на воде, в лаборатории научно-исследовательского судна «Владимир Усков», модернизированного благодаря Федеральному агентству по рыболовству.

«Нам очень важно вводить научные суда, чтобы четко понимать, что происходит с запасами водных биологических ресурсов не только в море. Очень важно понимать, что происходит с Волгой», – сообщил на торжественном мероприятии руководитель Федерального агентства по рыболовству РФ Илья Шестаков.

Спикер отметил, что Татарский филиал ВНИРО охватывает семь субъектов Поволжья. Эксперты ВНИРО четко понимают запросы и требования рыбаков, которые желают знать точный объем рыбопромышленной базы на будущее.

«Для Волги это большое событие. Это важное научно-исследовательское судно, которое будет определять запасы водных биологических ресурсов и в дальнейшем давать рекомендации, сколько можно ловить рыбы, как промышленным рыбакам, так и рыбакам-любителям. Это очень важно, потому что мы сможем более четко прогнозировать промысловую базу, которую безопасно изымать», – пояснил Шестаков.

Если в целом по России рыбаки вылавливают более 5 млн тонн рыбы в год, то на пресноводных водных объектах вылавливается порядка 200 тыс. тонн, а это важная составляющая для тех людей, которые живут на берегах рек и озер. Всего на пресноводных объектах страны сейчас исследования проводят порядка 25 судов.

«Мы строим новое судно для Байкала, строим два крупных научно-исследовательских судна. Планируем построить еще пять среднетоннажных и три крупнотоннажных судна», – проинформировал руководитель Федерального агентства по рыболовству.

«Владимир Усков» – достаточно молодое судно по рыбацким меркам, ему нет и 20 лет. Благодаря его оборудованию ученые смогут более четко прогнозировать запасы в Татарстане популярных видов рыбы, таких как сазан, щука и стерлядь.

«Это судно поможет нам дать окончательный ответ, можно открывать для любителей вылов стерляди или еще рановато», – заметил Шестаков.

Эксперт считает, что рыбная отрасль без науки и исследований не может жить и развиваться.

«Если мы не скажем, сколько ловить, то завтра можно выловить такой объем, что на следующий год рыбаки останутся без рыбы. Поэтому поддержание рыбопромыслового флота – первоочередная задача для Федерального агентства по рыболовству», – заключил он.

Эксперты считают, что рыбная отрасль без науки и исследований не может жить и развиваться Фото: ojm.tatarstan.ru

В Татарстане за 6 лет почти на 20% увеличились квоты на вылов рыбы

Первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин отметил, что все усилия Татарстана направлены на сохранение и приумножение запасов рыбы. Для этого в республике проводятся зарыбления водоемов и природоохранные акции.

«Передача такого судна позволит нам знать точно, увеличивается или нет численность рыбы и какие мероприятия нужно еще проводить», – сказал Нигматуллин.

Он добавил, что благодаря проводимым мерам в республике за 6 лет почти на 20% увеличились квоты на вылов рыбы.

Директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин отметил, что российская рыбохозяйственная наука постепенно возрождается.

«Примером тому может служить это судно. Корабль будет выполнять стратегически важные задачи. В Центральной России появился инструмент для работы, определения общего объема вылова», – подчеркнул Колончин.

Гендиректор компании-подрядчика «Тюменьсудокомплект» Николай Брагин рассказал, как проводилось переоборудование «Владимира Ускова».

«Проведена большая, серьезная работа. Мы составили проект, провели замену дизельных генераторов отечественного производства, сделали модернизацию тралового оборудования и установили его на борт», – пояснил он.

Это единственное судно для исследований рыбы в Татарстане, оборудованное траловым комплексом и лабораторией Фото: ojm.tatarstan.ru

«Судно выдерживает волну до 3,5 метра, порывы ветра до 24 метров в секунду»

Научно-исследовательское судно «Владимир Усков» было построено в 2005 году по заказу «Аздонрыбвода» как рыбоохранное судно и эксплуатировалось в данном качестве до 2010 года. В 2011 году теплоход был передан Азово-Черноморскому филиалу ФГБНУ «ВНИРО» в Ростове-на-Дону для переоборудования в научно-исследовательское судно.

С 2012 по 2017 год судно работало в Таганрогском заливе и акватории Азовского моря. В связи с осолонением Азовского моря зона проведения работ сместилась в сторону мелководных лиманов, что, учитывая осадку судна, сделало невозможным его использование в данной акватории.

Примерно в это же время в Татарском филиале ВНИРО возникла потребность в замене устаревшего научно-исследовательского судна «Академик Берг». Тогда было принято решение о передаче в регион «Владимира Ускова». Судно Татарстан получил в 2019 году. Его технические характеристики позволяют работать в непростых условиях.

«Куйбышевское водохранилище – самое крупное в Европейской части, его ширина в Камском Устье достигает 47 км, так что с одного берега другого берега не видно. Иногда складываются такие навигационные и метеорологические условия, что не все суда выдерживают. Наше судно выдерживает волну до 3,5 метра, порывы ветра до 24 метров в секунду. Это судно морского класса», – рассказал помощник руководителя филиала по флоту Татарского филиала ВНИРО Газинур Зинатуллин.

По его словам, на 25 июля запланирован выход ученых в экспедицию на Куйбышевском водохранилище. Благодаря лаборатории на судне они смогут провести оперативный анализ состояния биоресурсов.

«Вытаскиваем улов, тут же работают научные сотрудники: взвешивают, замеряют длину, определяют наличие паразитов и болезней. Рыба – скоропортящийся продукт, поэтому изучать ее нужно немедленно. На ней есть куча паразитов и микроорганизмов, которые не сохраняются длительное время», – пояснил Зинатуллин.

На борту научного судна ученые проводят до шести сборов гидробиологического материала на различных станциях Фото: ojm.tatarstan.ru

«Хорошую тенденцию по увеличению численности демонстрируют судак и карась»

Заместитель руководителя Татарского филиала ВНИРО Юрий Северов сообщил корреспонденту «Татар-информа», каким образом новое траловое оборудование позволит ученым в ближайшем будущем давать более качественные прогнозы по улову рыбы.

«В течение 50 дней до конца навигации мы будем на данном корабле изучать водные биоресурсы Волги и Камы. По результатам дадим прогнозы возможного улова рыбы на следующий год», – сказал собеседник.

На борту научного судна ученые проводят до шести сборов гидробиологического материала на различных станциях. Таким образом, они получают оценку состояния кормовой базы рыб. На Волге и Каме специалисты изучают все промысловые виды.

«По численности биомассы преобладает лещ. Хорошую тенденцию по увеличению численности демонстрирует судак и карась», – добавил Северов.

В ходе государственного мониторинга эксперты изучают обитателей малых водоемов. В последние годы активно работают на озерах, а в июне выезжали на малые водотоки Нурлатского и Альметьевского районов, где оценивали состояние кормовой базы и гидрохимический состав воды.

Однако модернизированный «Владимир Усков» не может быть задействован для исследований на Казанке, поскольку не пройдет под мост на Кировской дамбе.

«Мы шпилем этого корабля задевали даже мост в Ульяновске», – поделился Северов.

Всего на вооружении татарстанских ученых сейчас одно судно и пять мотолодок. После модернизации «Ускова» расширится сетка выездов, что отразится на качестве научных прогнозов. Это судно может автономно работать на воде до 10 суток. Кроме того, как уже отмечалось, на нем есть лаборатория, которая позволит обрабатывать первичный материал «в поле», делать пробы на возраст, плодовитость и оценивать биомассу улова. В лаборатории имеется небольшой вытяжной шкаф, камера хранения для фиксаторов и растворов, мерные доски, на судне есть специальный трюм для хранения рыбы.

Юрий Северов отметил, что в этом году нерест в Татарстане прошел удачно, в водоемах много молоди. Исходя из нереста последних лет, он прогнозирует, что запасы рыбы в реках региона падать не будут.

«Лещ, судак и карась демонстрируют подъем запасов, сложились благоприятные условия для нереста сазана», – заключил он.