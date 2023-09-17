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Молодой певец из Казани не прошел слепые прослушивания на шоу «Голос. Уже не дети»
Певец из Казани Ранэль Богданов не прошел этап слепых прослушиваний на шоу «Голос. Уже не дети». Напомним, что в этом проекте соревнуются между собой участники предыдущих сезонов детского проекта «Голоса».
15 сентября на странице во «ВКонтакте» он анонсировал свое выступление, рассказав, что прошел кастинг. Однако в выпуске шоу накануне на его выступление с песней «Ягода малинка» не получило ни одного голоса — члены жюри не оценили выбор композиции, сделанный юношей.
Напомним, что Ранэль Богданов участвовал во втором сезоне проекта, который прошел в феврале-апреле 2015 года.
В комментариях фанаты посоветовали певцу не расстраиваться и признались, что были очень рады видеть его на сцене.
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