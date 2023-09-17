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Руc Тат
Культура 17 сентября 2023 09:13

Молодой певец из Казани не прошел слепые прослушивания на шоу «Голос. Уже не дети»

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Певец из Казани Ранэль Богданов не прошел этап слепых прослушиваний на шоу «Голос. Уже не дети». Напомним, что в этом проекте соревнуются между собой участники предыдущих сезонов детского проекта «Голоса».

15 сентября на странице во «ВКонтакте» он анонсировал свое выступление, рассказав, что прошел кастинг. Однако в выпуске шоу накануне на его выступление с песней «Ягода малинка» не получило ни одного голоса — члены жюри не оценили выбор композиции, сделанный юношей.

Напомним, что Ранэль Богданов участвовал во втором сезоне проекта, который прошел в феврале-апреле 2015 года.
В комментариях фанаты посоветовали певцу не расстраиваться и признались, что были очень рады видеть его на сцене.

#голос дети
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