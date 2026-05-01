Молодой парень из Краснознаменска получил 12 лет строгого режима за госизмену

Житель Краснознаменска, 22-летний парень, приговорен к 12 годам строгого режима за шпионаж в пользу Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и Московской области.

Установлено, что он по своей инициативе через Telegram вышел на связь с сотрудником ГУР Украины и передал информацию о военных объектах, которые затем Киев планировал использовать для проведения диверсий.

Свою вину парень признал и раскаялся.