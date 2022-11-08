«Молодой, но не менее перспективный»: в программе концерта La Primavera произошла замена

Казанский камерный оркестр La Primavera под руководством худрука Рустема Абязова заменил солиста на ближайшем концерте. Как пояснили в пресс-службе оркестра, Федор Шагов не сможет принять участие в выступлении, и его заменит «молодой, но не менее перспективный» тубист Михаил Ужиловский.

Отметим, что туба – типично оркестровый инструмент, который дает медной группе хороший и устойчивый бас. Кроме того, в качестве солиста в этот же вечер выступит Ильяс Невретдинов (труба, флюгельгорн).

Как было обещано ранее, на концерте будет много разной музыки: балканской, ирландской. Ожидается, что особой изящности вечеру добавить музыка Тартини.

Концерт состоится в ГБКЗ имени Сайдашева 9 ноября.