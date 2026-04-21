Происшествия 21 апреля 2026 08:19

Молодой маме из Казани, пришлось вызывать МЧС, чтобы снять кольцо с пальца

Молодой матери из Казани пришлось вызывать спасателей, чтобы снять кольцо с опухшего пальца.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, женщина находилась дома и ухаживала за своим грудным малышом. В какой-то момент она почувствовала, что у нее опух палец на правой руке и решила снять надетое на него кольцо. Самостоятельно это сделать не получилось, а обратиться к ювелиру женщина не могла из-за малыша. Тогда она позвонила на 112.

На экстренный вызов приехали спасатели ЗПСО №2. При помощи специального инструмента они аккуратно разрезали кольцо и освободили опухший палец.

«Если не получается снять кольцо самостоятельно и палец сильно опухает – звоните 112», – напомнили в МЧС.

#ГУ МЧС РТ
