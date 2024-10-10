Молодой казанец пытался растопить печь, в его руках взорвался газовый баллончик

В Казани 19-летний парень пытался растопить печь в бане и в его руках взорвался портативный газовый баллончик.



Взрыв произошел в частном секторе на улице Яшляр. Парень получил сильные ожоги и был госпитализирован.



МЧС России напоминает, что нельзя использовать газовые баллончики, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для растопки печей. Нужно регулярно проверять вентканалы и дымоходы и сматривать печи и камины на предмет трещин и сколов.