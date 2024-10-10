news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 10 октября 2024 08:27

Молодой казанец пытался растопить печь, в его руках взорвался газовый баллончик

Скопировать ссылку

В Казани 19-летний парень пытался растопить печь в бане и в его руках взорвался портативный газовый баллончик.

Взрыв произошел в частном секторе на улице Яшляр. Парень получил сильные ожоги и был госпитализирован.

МЧС России напоминает, что нельзя использовать газовые баллончики, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для растопки печей. Нужно регулярно проверять вентканалы и дымоходы и сматривать печи и камины на предмет трещин и сколов.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100