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Молодой казанец пытался растопить печь, в его руках взорвался газовый баллончик
В Казани 19-летний парень пытался растопить печь в бане и в его руках взорвался портативный газовый баллончик.
Взрыв произошел в частном секторе на улице Яшляр. Парень получил сильные ожоги и был госпитализирован.
МЧС России напоминает, что нельзя использовать газовые баллончики, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для растопки печей. Нужно регулярно проверять вентканалы и дымоходы и сматривать печи и камины на предмет трещин и сколов.
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