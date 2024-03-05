Молодой казанец получил 11 лет колонии за распространение наркотиков

Приволжский районный суд Казани вынес приговор 24-летнему местному жителю, который распространял закладки. Государственное обвинение по делу поддержал прокурор республики Альберт Суяргулов, передает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, мужчина нашел незаконную подработку в интернете. Он забрал из тайника наркотическое вещество, после чего оборудовал в городе два тайника. В тот же день парня поймали сотрудники полиции. В результате досмотра у него изъяли полкилограмма наркотиков.

В квартире подсудимого оперативники нашли еще 100,98 грамма наркотиков, приготовленных к сбыту.

Сегодня суд назначил казанцу наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.