Молодой фермер из Пензы пригласил Рустама Минниханова на свой никах

Фото: © «Татар-информ», Салават Камалетдинов

Молодой фермер из Пензенской области Наиль Шаипов по время своего выступления на пленарном заседании XII Всемирного схода предпринимателей татарских сел напомнил, что 2024 — Год семьи, и поделился, что 8 марта у него пройдет никах. Предприниматель пригласил Раиса Татарстана Рустама Минниханова стать гостем церемонии.

«В этом году Год семьи. Я хочу поделиться своей радостью — 8 марта у меня будет никах. Уважаемый Рустам Нургалиевич, приходите к нам на никах. Это стало бы большим, запоминающимся событием не только для нас, но и всего нашего региона. Милости просим!» — обратился он к руководителю РТ.

Рустам Минниханов поблагодарил за приглашение.

«Наиль, 8 марта ты можешь обрести жену, а я могу потерять ее, — с улыбкой сказал Раис Татарстана. Во-первых, поздравляем вас. Во-вторых, как-нибудь это устроим. Приеду в ваши края, будет возможность познакомиться с вашей семьей, поздравить вас», — сказал он.

Наиль Шаипов приехал на форум с родителями. Семья живет в селе Бистян Пензенской области. Они ведут собственное фермерское хозяйство.

«Обрабатываем более 500 гектаров земли, держим 150 голов скота. За годы, на протяжении которых мы занимаемся сельским хозяйством, мы поняли, что нельзя заниматься только одним видом деятельности. Только на зерне выжить трудно, надо и скот держать, потому что сейчас цены на мясо более стабильные», — сказал он.

Наиль также рассказал о большом селе Бистян.

«В селе у нас живет более тысячи человек. Жители нашего села издавна занимались рытьем колодцев. Но сейчас таких становится меньше. Люди работают в разных отраслях. Наши предприниматели, работая в других регионах, активно участвуют в жизни села, помогают. У нас в селе есть школа, три мечети, медресе. Ведется религиозное воспитание, поэтому люди живут спокойно, хорошо», — рассказал он.

Еще предприниматель выразил слова благодарности организаторам форума, руководству Татарстана.

«Для нас важно участвовать в таких встречах. Мы видим, что наш народ многогранный, единый. Мы идем по одному пути, мы понимаем друг друга, мы едины в стремлениях», — сказал молодой участник форума.

Гелюза Ибрагимова