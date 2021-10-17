Молодой человек получил серьезные ожоги на пожаре в казанской двухэтажке

Накануне вечером по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании мебели и различных вещей на втором этаже жилого дома по улице Челнинской.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие огнеборцы спасли из горящей квартиры 73-летнего пожилого мужчину: с помощью маски спасаемого его вывели на улицу.

В результате пожара пострадал 31-летний молодой человек, который получил ожоги тела I и II степени. Его доставили в больницу.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, причиной возгорания стало неправильное использование электрооборудования. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.